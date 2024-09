ÜLEVAADE | Evelyn Mikomägi basseini ja terrassiga elamine: esialgu oli väike ehmatus, et sain üksiku naisterahvana majaomanikuks

ISEENDAGA KODUS Evelyn leiab, et kodutunne ei pea olema kohas kinni. See on seotud sisetundega. „Kui mul on vaba ja kerge olla, siis olengi endaga kodus,“ lausub Evelyn, kes 2000. aastal krooniti Miss Estoniaks ja samal aastal saavutas iludusvõistlusel Miss Universum 7. koha.

FOTO: Herkki-Erich Merila | Delfi Meedia