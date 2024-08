Neli miljonit eurot häärberi eest! Raimo Kägu ja Kristiina Ojuland müüvad maha oma mereäärse eramu

Tänaseks on ka toona mainitud ZIM Raimo Kägul müüdud. Aastaid Pirita purjespordikeskust juhtinud Kägu lisas intervjuus Kroonikale, et ta otsustas juba pärast tippjuhi ametist loobumist tõmbuda rohkem omaette.

„Kui purjespordikeskusest ära tulin, olin endale välja vaadanud üksiku sadama, kus suurt midagi veel ei olnud – Kaberneeme sadama. Saingi elada seal üksinda,“ meenutas Kägu. „Aga siis tuli pruut, Kristiina Ojuland… Seejärel sain Koipsi saarele maatüki ja eesmärk oli hakata seal elama nagu Ingmar Bergman kunagi. Puutumatu ja metsiku looduse keskel. Taastasin seal maja ja olin veendunud, et lähengi ära saarele. Kui peakski tahtmine tekkima, tulen vahepeal ehk mandrile. See ei õnnestunud. Pruut tõi mu Ihasalusse ja pidin siin ehitama hakkama.“

Ihasalu majapidamist on Kägu Itaalias olemise ajal üleval hoidnud just Kristiina Ojuland, kes on seal teinud näiteks kodurestorani, korraldanud erinevaid üritusi ja üürinud välja eramu juurde kuuluvaid väiksemaid eluhooneid, mis on mõeldud aastaringseks elamiseks.