Vaatamata sõjale Venemaale elama jäänud Läti lauljatar kolis saba jalge vahel tagasi kodumaale: väljendasin end karmimalt, kui oleksin pidanud

„Ma elan Venemaal. Ma ei valinud sõda ega toeta seda. Kuid otsustasin kuus aastat tagasi alustada karjääri siin, jättes seljataha kõik, mida olin lapsepõlvest saati Lätis ehitanud. Sa palud mul jätta maha oma töökoht, kodu ja sõbrad vaid selleks, et sinu süda soojendaks mõte, et Venemaal ei ela ainsatki lätlast. Siis on ka minul sulle üks küsimus: kes teist pakub mulle ja mu mehele tööd, millega saaksime korralikult elada, mitte lihtsalt „ära elada“?“ uuris Greifane 2022. aasta märtsi alguses kirjutatud Facebooki postituses. Ta väitis, et on nõus kaaluma kõiki tööpakkumisi, kuid palk peab olema vähemalt 2000 eurot.