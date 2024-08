Tüli majas! Marii Karell tegi Malluka elukaaslasest „Laserisse“ persooniloo. Märten: see, kuidas nad tulid minu juurde, oli natuke s*tamaiguga

Pärast saate salvestamist võtsid nii Mallukas kui Märten enda Instagrami storys juhtunu kohta sõna, kus väitsid, et Marii Karell on neid tüssanud. Blogijana tuntud Malluka sõnul hakkas „Laseri“ saatejuht Marii Karell temalt pärima Märteni kriminaalse mineviku ja pätistaatuse kohta, mitte ei keskendunud raamatule ja persooniloole, nagu oli kokku lepitud. Muu seas lisas ta storysse ka kuvatõmmise Märteni ja „Laseri“ esindaja Piret Tali vahelisest meilivestlusest. „Kas sellest te loeks välja, et nad tahavad teha lugu sellest, kuidas Märten inimesi idasse meelitab ja üle laseb?“ lisas Mallukas omalt poolt kuvatõmmisele.

Blogija tegi samal teemal ka blogipostituse intrigeeriva pealkirjaga „kuidas Marii Karell ennast mu koju Märtenist pätisaadet tegema skeemitas“. „Ma endiselt eeldasin, et põhirõhk ongi Märteni uuel raamatul, mistõttu tundus väga kahtlane, kui intekas hakkas kohe sellega, et kas ma ikka Märtenit googeldanud olen ja kas ma olen kindel, et ta enam pätt ei ole, et kas ma ei karda?“ kirjutas blogija postituses.