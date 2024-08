KROONIKA MÄRKAMISED | Tanel Padar on vahetanud abielusõrmuse välja, Stefani vatipulm saabus pilvede keskel

Abielusõrmus läinud

Läinud nädala reede õhtul toimus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus populaarne pidu Vallaliste Suurkogu, kus astus üles rokkar Tanel Padar . Tähelepanelikumad märkasid, et varem abielusõrmust kandnud Tanel esitles sel õhtul oma sõrmes hoopis uut ehet.

Tavaliselt on Tanel samas sõrmes kandnud oma abielusõrmust, mis on tema kätt ehtinud eelmise aasta juuni lõpust, kui abiellus kallima Lauren Villmanniga. Traditsiooniliselt kantaksegi abielusõrmust just selles sõrmes.