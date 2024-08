Mikko ja Helena Koivu erimeelsused jätkuvad: Helena seadis end paari ühises kodus sisse, Mikko tuli turvamehega kohale

Soome meedia kirjutab, et Helena Koivu on end taas Soomes sisse seadnud. Tema kodu asub Turus Kakskertas. Helena asus elama residentsi, mis kuulub ametlikult talle ja ta eksabikaasale kahasse. Mikkole see ei meeldi ja ta on teinud kõik, et Helena krundile ei pääseks.