Kodumaine staarfotograaf kolib välismaise kallimaga Norra: viin lõpuks täide kümne aasta taguse unistuse

„Kuu aja pärast kolime Juliaga Norrasse ja minust saab virmaliste giid,“ rõõmustas Hans Markus Instagramis. Ta sõnas, et pakkumine sadas tema sülle ootamatult, kuid virmaliste giid tahtis ta olla juba kümme aastat tagasi, kui gümnaasiumis, 11. klassis käis.

„2014. aastal, kui käisin veel keskkoolis 11. klassis, kandideerisin esimest korda virmaliste giidi ametikohale ja nüüd, täpselt kümme aastat hiljem, saab mu kauaaegne unistus lõpuks teoks,“ kirjeldas fotograaf. Hans Markuse sõnul teeb aga kogu asja veelgi erilisemaks see, et ta saab seda eluetappi jagada oma partneri Juliaga, kes samuti fotograaf on.