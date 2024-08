KLÕPS | Mari Ojasaar-Parve ja Jesper Parve seadsid end perega uues kodulinnas sisse: alustame jällegi täiesti nullist

Kirjastaja Jesper Parve avaldas eile sotsiaalmeedias pildi, kus teatas, et on perekonnaga Viljandisse jõudnud ja end seal sisse seadnud. „Kohal meie uues kodulinnas ja uues pesas ning silmad säravad! Šampanjat joome täna plasttopsidest, sest alustame jällegi täiesti nullist, täiesti tühjast majast,“ kirjutas Jesper oma postituse juurde. Ta hellitas usku, et kõik Viljandis saab äge olevat ja lubas peagi uudistega välja tulla.