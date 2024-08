Esimesed koolipäevad tehtud! Kuninganna Silvia avaldas, kuidas läheb ta USAst Rootsi kolinud lapselastel kohanemisega

Printsess Madeleine kolis abikaasa ja kolme lapsega Ameerikast Rootsi tänavu. Nad seadsid end sisse Stockholmis paigas, kus Madeleine ka varem on elanud.

Nüüd on kuninganna Silvia avaldanud, kuidas perekonnal uue keskkonnaga kohanemine läinud on. Ta avaldas Rootsi meediale, et suvi on tore olnud ja ta on palju aega oma lastelastega veetnud. „Nad on väga naljakad, sõbralikud ja armsad,“ kirjeldas kuninganna oma tütre printsess Madeleine’i lapsi Leonore’i, Nicholast ja Adrienne’i Rootsi väljaandele Expressen.

Tegemist on esimese suvega, mil väikesed printsessid ja prints on USA asemel Rootsis veetnud. Kuninganna jaoks oli see aeg nende jaoks põnev ja lapsed armastavad Rootsit. Keeleline üleminek aga kõigi kolme jaoks ülimalt sujuvalt ei ole läinud. „Kaks vanemat last räägivad hästi rootsi keelt. Noorim, Adrienne, ta on veel häbelik, aga küll see rootsi keel ka tuleb,“ ei muretse vanaema Silvia oma lastelaste pärast.

Kolm väikest siniverelist on ka oma esimesed koolipäevad Rootsis ära käinud. „See läheb hästi. On mõistetav, et oled mures ja mõtled, kuidas neil uue kooliga kohanemine läheb, kuid see on olnud suurepärane,“ avaldas Rootsi kuninganna.