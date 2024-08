Tohoh! Filmi „Magic Mike“ hurmur Channing Tatum ostis iga nädal uusi särke: vihkan pesu pesemist

Channingu lemmikud on brändi Hanes särgid, millel on lihtne välimus. Imelikult kehasse istuvad särgid talle ei meeldi, vahendab Page Six.

Tema minevikus peitub suure särgilembuse tõttu ka aeg, mida Channing hellitavalt „värske valge särgi aastaks“ nimetab. Näitleja pakub, et too aasta võis olla 1999 või 2000. „Ma arvan, et ma ei pesnud pesu üldse sel aastal. Ma lihtsalt kandsin valgeid T-särke, mille olin just ostnud,“ rääkis ta. Ühte särki oli ta saanud nädala jooksul kanda kaks korda.