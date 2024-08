KLÕPS | Üle tüki aja taas pildis! Rambivalgusest kadunud Cameron Diaz jäi abikaasaga kaamerate ette

Benji ja Cameron abiellusid 2015. aastal romantilise tseremooniaga Beverly Hillsis. Aastal 2019 sündis nende perre esimene laps, kes tuli ilmale surrogaadi abil. Paar pani oma tütrele nimeks Raddix. Selle aasta alguses teatasid Cameron ja Benji, et nende pere on suurenenud. Neile sündis teine laps, poeg Cardinal.

Viimane linateos, kus Cameron kaasa tegi, on novembris Netflixi platvormile jõudev põnevuskomöödia „Back in Action“. Sari võeti linti 2022. aastal ja toona tunnistas Diaz, et tuli näitlemise juurde tagasi, kuna igatses teatud aspekte oma karjääri ja filmide tegemise juures.

Vahetult enne pausile minekut oli Diaz soovinud näha oma elust suuremat pilti. „On omamoodi tore öelda: „Teate mida? Lubage mul astuda korraks tagasi ja vaadata, milline on minu jaoks tervikpilt ja millised on asjad, mida saaksin paremini teha, millega rohkem tegeleda või mis paneksid mind tundma terviklikumana,“ selgitas ta oma mõttemaailma intervjuus CBSi telekanaliga.

Enne pensioni väljakuulutamist oli Diaz Hollywoodi enimteenivaim naisnäitleja, kuid raha ei olnud see, mida ta igatsema hakkas. „Ma igatsen mõningaid näitlemise või filmide tegemise juurde kuuluvaid aspekte. Jah, filmide tegemine on ju tegelikult eriline oskuste kogum, mida on lõbus treenida ja millest on tore osa saada.“