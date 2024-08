Blake Lively kardab oma karjääri pärast: näitleja muretseb, et filmi „It Ends With Us“ tõttu nimetatakse teda kiusajaks

Juba mõnda aega on liikunud kuuldused, et filmis „It Ends With Us“ peaosalisi mänginud Blake Lively (36) ja Justin Baldoni (40) ei saa päriselus läbi. Näiteks on Blake rääkinud, et tal oli mitmeid erinevaid episoode, kus Justin Baldoni tekitas temas filmivõtetel ebamugavustunnet. Asjasse pühendatud inimesed rääkinud, et ühes stseenis pidi Justin Blake’i õhku tõstma. Justinil on aga juba ammusest ajast probleemid seljaga. Enne võtet läks Baldoni oma treeneri juurde uurimaks, kui palju Lively kaalub ning kuidas oma selga paremini toetada. Blake kuulis tagantjärele Justini kommentaarist, ja tundis, et mees kritiseeris tema kehakaalu. Väidetavalt häiris see kommentaar Blake’i, sest ta oli enne võtteid sünnitanud neljanda lapse 2023. aasta veebruaris.