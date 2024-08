Katie Price vireleb iluoperatsioonide sõltuvuse käes. Endine kirurg: oraval ei tohiks olla elevandirindu

Katie endine kirurg dr Prakash paljastas, et tundis modelli alates 1996. aastast, kui ta tegi talle esimese rinnasuurendusoperatsiooni. Sellele järgnes ka teine kord ning Price pöördus tema poole ka kolmandal korral, kuid siis keeldus kirurg operatsioonist. Dr Prakash hoiatas meelelahutajat, et tal esinevad ilukirurgia sõltuvuse ilmingud. Kirurg sõnas: „Ta on väike, väike naine. Ma ütlesin talle toona ja ütlen ka nüüd, et oraval ei tohiks olla elevandirindu,“ vahendas Daily Mail.

Kaks aastat tagasi keeldus teda opereerimast dr Jeya Prakash: „Ma ütlesin, et ta ei vaja operatsiooni. Siis läks Katie aga mujale, kus inimesed ei hoolinud tema tervisest, vaid tema kuvandist ja rahast. Tervis on tegelikult kõige olulisem,“ ütles ta väljaandele The Mirror. Ka kirurg dr Julien De Silva hoiatas meelelahutajat, et iga operatsiooniga kaasneb täiendav risk või märgatavamad armid ja muud tüsistused. Kirurgid on andsid hinnangu, et viimane operatsioon võis endist modelli tõsiselt ohtu seada, sest insuldirisk oli suur.

„Ma ei püüa noorem välja näha ja ma kindlasti ei taha seda võõrast välimust - kui inimesed lähevad üle ja näevad välja nagu friigid. Operatsiooni tegemine ei ole lõbus, see on valus ja pöördumatu. Ma võiksin üle võlli minna, aga ma ei taha veidrik välja näha,“ selgitas Katie operatsioonide tagamaid. Kümme päeva pärast viimast protseduuri tunnistas Katie, et kuigi ta oli oma uue näoga rahul, peab ta siiski oma kulmud laskma kellelgi uuesti korda teha. Ta lisas, et näeb sellegipoolest palju värskem välja, kui varem, vahendas Daily Mail.