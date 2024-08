FOTOD | Moelooja Aldo Järvsoo eksperimenteeris tooniva juuksemaskiga: enda juuksurile ei julge helistada!

Moekunstnik jagas enda Instagrami storys, et tahtis proovida toonivat juuksemaski, et peita enda halle juukseid. Ta valis tooniks „Cacao“, kuid tulemus polnud selline, nagu ta lootis. Järvsoo juuksed värvusid hoopis kollaseks. Moelooja näitas enda jälgijatele ebaõnnestunud toonimise tulemust. „Kakao ei ole see kohe kindlasti!“ kirjutas Järvsoo enda Instagrami storyle juurde.

Seejärel otsustas moekunstnik, et proovib enda kollaseid juukseid peita püsivärviga toonis „Medium brown“. „Üks halb idee teise otsa. Kahjuks oli ka selle kokku seganud värvipime. Mu näoilme on valulik, kuna see ei ole see, mida ma mõtlesin,“ kirjutas Järvsoo enda Instagrami storys, kui tal toonimine taas ebaõnnestus. Moelooja juuksed on nüüd hoopis musta värvi.