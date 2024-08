VÕRDLE | Endine lapsstaar Lindsay Lohan on tundmatuseni muutunud

Endine Disney staar võitles nii alkoholi- kui uimastiprobleemidega. Ta peeti 2007. aastal kinni joobes ja loata juhtimise eest ning samal aastal peale võõrutusravi leiti tema kodust kokaiini. Lindsay kannatas ka buliimia all. Nüüd on Lindsay omadega paremas kohas ja tal läheb hästi. Tal on abikaasa Bader Shammas, kellega tal on aastane laps. Lindsay suundub peagi tagasi näitlemise juurdex, vahendas Seiska.

Lindsay muutunud elustiil on nähtav ka väliselt. Ta postitas oma Instagrami platvormile endast pildi, mis on jälgijad hulluks ajanud, sest nad tunne näitlejat enam ära. Fännid kiidavad kommentaariumis Lindsay välimust ning on lummatud, millise muutuse ta läbi on teinud.

Hollywood on palju muutunud võrreldes sellega, mis see oli siis, kui Lindsay avalikkuse eest kadus. Siis jagasid kõmupiltnikud avalikkusega näitleja elu. Samuti ei räägi meedia enam noortest naistest nii karmilt või kehakeskselt, vahendas Seiska. „Sotsiaalmeedia abil kontrollib igaüks oma lugu ise. Ma ei pööra meediale eriti tähelepanu. Ma ei loe asju, mida avaldatakse. Ma tean, kuidas asjad käivad. Kui sellele liiga palju keskendud, vajud sinna ja see võib inimest väga palju mõjutada,“ ütles Lindsay selle aasta alguses väljaandele Bustle.

Lindsay alustas oma modellikarjääri vaid kolmeaastaselt, kui sõlmis lepingu ettevõttega Ford Models. Ta esines enam kui 60 erinevas telereklaamis, mille tõttu peeti teda juba kümneaastaselt selle valla veteraniks. Hiljem lisandusid ka rollid erinevates filmides ning sarjades, mis tõid lapsstaarile kuulsuse ning raha.