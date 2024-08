FOTO | Palju õnne! Lauljatar Marvi Vallaste ootab last

Marvi Vallaste (41) lisas enda Instagrami pildi, kus näitab kasvavat beebikõhtu. Vallastel sündis esimene laps 2014. aastal, kes kannab nime Britt. Lauljatari avaldatud foto on mustvalge, Vallaste kannab pildil tumedaid pükse ning heledat maikat, mis kõhu hästi esile toob. Foto pealkirjaks on lauljatar pannud valge südame, andmata mingit vihjet tulevase lapse soo kohta. Pildi alla on oma õnnesoovid jätnud näiteks Kaire Vilgats ning samuti lapseootel Piret Laos.