Grete Lõbu on pidanud kahel korral lahkuma täpselt enne „Ringvaate“ otse-eetrit: tormasin koju, kutsusin kiirabi välja...

Esimesel korral helistati tütar Sofia trennist, et temaga on juhtunud õnnetus ja laps ei võta jalgu alla – talle kutsuti kiirabi. Teine kord oli noorem tütar Anna üksi kodus kõrge palavikuga, mis kruttis muudkui ülespoole ega allunud enam ühelegi ravimile. „See oli samal aastal, umbes kuu aega enne seda, kui koroona Eestis pihta hakkas. Tormasin koju, kutsusin kiirabi välja ja selgus, et lapsel on kopsupõletik.“