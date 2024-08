KLÕPS | Mullu vanaemaks saanud 61-aastane Demi Moore poseeris ajakirja kaanel napis riietuses

Moore väidab, et tema hea tervis ja vorm on tingitud vegandieedist. Läbitud iluprotseduurid aga näitavad, et näitleja enda näoga siiski rahul ei ole. Kolm aastat tagasi lahvatas skandaal, kui Pariisi moenädalal üles astunud Moore tuli avalikkuse ette täiesti uue näoga. Hakati spekuleerima, et armastatud filmistaar on kasutanud koroonapandeemiat ära selleks, et käia iluoperatsioonidel. Toona vabandati Moore’i uus välimus välja sellega, et naine on lihtsalt vananenud ning talle tehti jumestus, mis ei sobinud tema näoga. Järgmisel aastal aga selgus tõsiasi, et Moore oligi oma nägu püsivalt muutnud.