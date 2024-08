FOTOD | Tähtsaimad telestaarid kogunesid Kanal 2 sügishooaja tutvustamisele

Uued saated ja seikluslikud rännakud

Saatejuht Keili Sükijaineni uus elamuslik rännak luksuse maailma saates „Kuldne pilet“ viib vaatajad kohtadesse, mis on täis maksimaalset eksklusiivsust, mida siin maamunal raha eest kogeda on võimalik. Mis tunne on veeta päev superjahil, reisida luksusrongis läbi Alpide või ööbida veealuse hotelli sviidis? Kes küll maksab miljoneid ühe parfüümi või karbi sigarettide eest? Mõni neist elamustest paneb ahhetama, teine jällegi kukalt kratsima, sest jõukate maailm on täis uskumatusi, aga vahel ka täielikke jaburdusi. „Rändame lumistest mäetippudest kuuma päikesega kõrbe, piilume sisse Euroopa kalleimasse sviiti, sõidame maailma kiireimate superautodega ja vaatame luksuskaupade äri telgitagustesse šampanja mõisast kaaviari farmini välja,“ tõstab saatejuht saladuseloori. „Kuldne pilet“ alustab kolmapäeval, 11. septembril kell 2:30.

Globaalsete rännakute mees Roald Johannson võtab oma uues saates „Kupli all“ ette sisekaemusliku retke läbi isikliku aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) diagnoosi ning sellega kaasnevate väljakutsete ja raskuste igapäevaelus. Iga episood on liigendatud erinevateks peatükkideks. Sarja läbivaks jooneks on Roaldi vestlus psühhiaater Margus Lõokesega, kes on saatejuhi arst ning üks Eesti juhtivaid ATH spetsialiste. Tervise Arengu Instituudi statistika andmetel on täiskasvanute ATH diagnooside arv on Eestis viimase 10 aasta jooksul tõusnud üle 1000%. Mis toimub inimese kupli all, kes on saanud ATH diagnoosi? „Meie telesarja eesmärk on vähendada ühiskonnas stigmasid ning tõsta Eesti elanike teadlikkust täiskasvanute ATH ja sellega kaasnevate muude vaimse seisundi häiretest,“ räägib Johannson. „Kupli all“ on Kanal 2 ekraanil alates 5. septembrist neljapäeviti kell 20:30.