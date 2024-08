„Miks on vaja sellist s*tta toota?“ Rahvas valas Facebookis Malluka uue saatesarja kriitikaga üle

„Mida Mallukat“ saate esitluspidu toimus teisipäeva õhtul Tallinnas Ärkel katusebaaris. Saate esimene episood tuli Go3 platvormil välja mõned tunnid hiljem südaööl. Kui Malluka peomeeleolu hakkas järgmise päeva lõunast vaibuma, jagas blogija enda Instagrami storys ohtralt inimeste tagasisidet saate kohta. Talle kirjutati arvustusi eraldi sotsiaalmeediasse ning mainiti ka storydes ära. Arvamused, mis Malluka Instagrami storydesse maandusid, olid ainult positiivsed.

Kui aga piiluda Go3 Facebooki lehele, siis leidub seal hulgaliselt negatiivse sisuga kommentaare erinevate uudisklippide all. Näiteks esimese episoodi reklaamklipi alla kirjutatud kommentaar „Mina küll vaatan, sest siis saan aru kui normaalne elu mul on ja kui normaalne ma ise olen,“ on saanud päevaga ligi 100 meeldimist ja reaktsiooni. Kommentaar „Lapsesuu ei valeta. Selles peres näevad lapsed ainult joomist?“ on meeldivaks märkinud ligi 40 inimest.

Veel kirjutati näiteks „Miks on vaja sellist sitta toota?“, „Ajulageduse propaganda. Kui palju lapsi seda saasta näeb ja selle järgi joonduma hakkavad? Ei mingit vastutust tootjate ja edastajate poolt, ainult raha nende pealt teenida, kes on samasugused sileajud, et seda vaadates toetavad...“ Või näiteks „Peab samasugune debiilik olema selline iba huvitab, lasteaed 24/7. Tänapäeval vist ei kasvagi suureks inimesed kui nii-öelda „kuulsus“ pähe hakkab.“

Inimeste kommentaare on päevaga selle üheainsa uudise alla tekkinud 42 tükki ja mitte ükski neist pole natukenegi positiivse konnotatsiooniga. Rahvas väljendab peamiselt enda pahameelt selle üle, miks sellist saadet üldse vaja on ja miks seriaalis kõlavad roppused, mis noortele eeskujuks on. Samuti leidub kommentaariumis hulgaliselt kriitilisi arvamusi ka peategelase Malluka enda kohta, näiteks kommentaar „umbes eit“.