Mihkel Raud on taas seotud ühe Eesti armastatuima lauljatariga. „Olen temast puudust tundud!“

Maailm on leekides ja hooned varisemas ning kes on seda parem muusikaga helindama kui meie oma kange setu laulik Lenna. Temaga koos tõuseb tuhast Eesti kitarrimuusika vankumatu sammas Mihkel Raud, kes on uue singli kaasautor.

Väsimatu dünaamiline duo on emotsionaalselt käinud kohtades, kuhu teised ei julge pilkugi heita, kus valitseb korratus ja elule kõlbmatult kõrge temperatuur, ning on tulnud sealt tagasi lauluga, mida teie, kallid muusikatarbijad ja kuulajad, saate turvalisest kaugusest nautida.

Mihkel Raud ei väsi kaasautoreid kiitmast: „Sama tore on kirjutada laule mitmekesi, siiani olen neid valdavalt üksi pununud, kuid sedapuhku töötan koos Eric Kammistega, keda pean üheks Eesti parimaks ning maitsekamaks kitarristiks ja mõneti üllatuslikult ka laulusõnade kirjutajaks. Lennaga on alati olnud rõõm muusikat teha, nüüd on see rõõm mitmekordne.“