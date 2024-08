Suhtekõlaka tõde viimaks päevavalgel! „Wednesday“ staar avaldas, mis tema ja Johnny Deppi vahel toimus

Eelmise aasta augustis ringlesid kõlakad, et Jenna (21) ja Johnny (61) on teineteist leidnud ja tegemist on Hollywoodi uue kuuma paariga. Toonased jutud jäidki vaid suhtesahinate tasandile ja midagi suuremat sellest välja ei tulnud.

Nüüd on Jenna aasta hiljem oma suu avanud ja rääkinud lähemalt, mis mullu tema ja Johnny vahel toimus. Ta meenutas ühes intervjuus kõige hullumeelsemat kõlakat, mida on enda kohta kuulnud ja Deppi puudutav sahin talle siis meenuski. „Tõenäoliselt see kõlakas, et ma olen Johnny Deppiga koos ja ma tahan, et kõik meid rahule jätaks,“ kirjeldas Jenna eelmisel aastal levinud suhtesahinat.

Jenna jaoks oli selle kõlaka teke ja suur levik olnud üllatav. „Ma pole kunagi sellest rääkinud, ma pole eales midagi sellist öelnud,“ rääkis näitlejanna nüüd. „Artiklitesse pannakse lihtsalt väljamõeldud tsitaadid, aga ma arvasin, et see on päris naljakas,“ meenutab ta nüüd humoorikalt juhtunut.

Eelmisel aastal levinud kõlakas oli niivõrd kõmuline olnud, et näitleja Richard E. Grant oli Jennalt selle kohta lausa võtteplatsil küsinud, vahendab People. „Ta tuli mu juurde ja küsis minu ja Johnny kohta. Ma naersin, sest ma ei teagi seda inimest,“ rääkis Jenna veel.

Ameerika meediaväljaanded olid kõlaka levimise ajal palunud kommentaari ka Deppi esindajalt. Ka sealtpoolt lükati toona suhtesahin ümber. „Johnny Deppil ei ole isiklikku ega professionaalset suhet preili Ortegaga,“ sõnas näitleja esindaja siis.