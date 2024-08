Fännid on pahased. Kokkutulekust teatanud Oasise kontserdipiletid maksavad röögatu summa

Esimesed kuuldused sellest, et bänd Oasis naaseb, hakkasid levima pühapäeval. Siis astus Liam Gallagher Inglismaal toimunud Reading Festivalil lavale ja andis mõista, et on vennaga ära leppinud. Oasise lugu „Half The World Away“ esitanud Liam oli teatanud publikule: „Ma tahan selle pala pühendada kuradi Noel Gallagherile!“ Tegemist polnud ainsa menubändi looga, mida Liam otsustas kümnetele tuhandetele inimestele esitada. Kohe pärast Liami esinemise lõppu Reading Festivalil anti teada, et Gallagher teeb teisipäeva hommikul kell 8.00 avalduse.