VIDEO | „Me oleme ikkagi pannud kõik panused ühele mehele.“ Robert Rool ja Jüri Butšakov kergitavad saladuseloori uuelt „Õhtu!“ saatelt

Butšakov ja Rool ütlesid Kroonikale, et kuigi täna tutvustas telekanal Kanal 2 oma sügishooajaplaane, algas nende jaoks uus hooaeg juba varem. Suvel olid nad rakkes olümpiamängude kajastusega, sest „Õhtu!“ saate tiimile usaldati olümpiastuudio produtseerimine. „Kui muidu on suvel pikk paus, tõmbame hinge, võib-olla ei näegi üksteist väga palju, siis ma julgen öelda, et sel suvel me oleme Jüriga näinud üksteist rohkem kui kunagi varem,“ rääkis Robert.