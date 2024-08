VIDEO | Roald Johannson sai uue telesaate jaoks tõuke oma ATH diagnoosist: saatega üritan aru saada, mis see täpselt on

Roald Johannson toob televaatajate ette oma uue saatesarja „Kupli all“, mille kaheksas osas seigeldakse vaimse tervise ja enesearengu radadel. „Läbiv joon on aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH - toim), mille diagnoosi ma sellel kevadel ise sain. Selle sarja käigus üritangi ma ise läbi vestluse oma raviarsti, psühhiaater doktor Margus Lõokesega, aru saada, mis asi see täpselt on, millest kõik viimastel aastatel rääkinud on. Mul on tunne, et igal teisel-kolmandal inimesel on tänapäeval ATH,“ rääkis Roald oma saate sisust lähemalt.