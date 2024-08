VIDEO | Paris Hiltoni klipp pojast laeval päästevestita ringi liikumas pani netikommentaatorid muretsema

Paris Hilton postitas mõned päevad tagasi sotsiaalmeediasse video, kus näitas oma poega Phoenixit. Üle minuti pikk TikToki postitatud klipp näitas, kuidas Parise järeltulija mööda kiirkatamaraani tatsab ja seda uudistab. „Vaadata seda, kuidas Phoenix maailma avastab, on minu jaoks nii eriline,“ kirjutas Paris klipi juurde ja rõõmustas, et saab ema olla.

Videost on näha, kuidas Phoenix merealusel ringi kõnnib ja roomab, püsti tõustes tugeva tuulega võitleb ja peaaegu kukub ning laevakest avastab. Parisi TikToki postitatul videol on üle poole miljoni vaatamise. Klipist paistab, et igale poole kuhu Phoenix läks, järgnes talle ema Paris.