Tõsine tervisehäda niitis Heidi Hanso jalust: pääsesin kohe erakorralisele operatsioonile

„Päris pöörane oli olla – selline valu oli vasakus sääremarjas, nagu oleks 24/7 läbi jala sünnitanud. Kui aga enam varbaid liigutada ei saanud ja jalg üleni tuimaks tõmbas, pääsesin kohe erakorralisele operatsioonile. Opp ise on lihtne, aga taastumine on pikk – üle viie kilo ei tõsta ja kerepöördeid ei tee. Ehk siis kogu mu majapidamine on sel suvel olnud teiste õlul ja ma olen ise harjutanud kuninganna rolli, et lihtsalt väljendan, mida peaks tegema,“ nendib perenaine, kes muidu alati ise vikatiga suure õunaaia puhta hoiab.