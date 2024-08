FOTO | „Angelina pole ammu sellist sidet tundnud.“ Jolie näitas Veneetsias oma uut silmarõõmu

Väljaanne In Touch on väitnud, et 49-aastane Jolie on 40-aastase Akalaga vägagi koos olnud juba üle aasta, kuid paar võtab asju rahulikult. Eelkõige pidavat näitlejatarile meeldima see, et tema väljavalitu saab läbi tema kuue lapsega. Väidetavalt nähti paari koos juba eelmise aasta maikuus, kui Akala, Jolie ja viimase tütred Zahara ja Shiloh väisasid koos Jamaikat. Kuus kuud hiljem nähti neid Itaalias Milaanos.