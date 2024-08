TOP 10 | Televaatajate südamevallutajad leitud! Just need saated meelitasid suvel enim silmapaare teleri ette

Võtsime luubi alla telesaated, mis on eetrisse läinud pärast 1. juunit. Augusti viimase nädala arve see tabel ei kajasta, sest nädal on veel pooleli ja need andmed ei ole Kantar Emori veebilehele jõudnud. Samuti on iga saade esindatud tabelis ainult korra ja oma parima vaatajaarvuga. Tabeli koostasime Kantar Emori lehel oleva tabeli järgi, mis sisaldab otsevaatamist koos eetripäeval järelvaatamisega.