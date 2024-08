„Kehva ja ette valmistamata!“ Kristina Pärtelpoeg annab Katrin Lusti vestlusõhtule halva hinnangu

Maris Järvat saatejuhina asendav Pärtelpoeg tõdes, et vestlusõhtu peategelasele tuli nende kohalolek ilmselt üllatusena. Naiste tüliõun saigi ju alguse sellest, et Pärtelpoja ja Malluka arvates kajastas Lusti juhitav Elu24 nende suvist vestlusõhtut, mis reklaamiti välja lausa laagrina, ebaõiglaselt negatiivses võtmes. „Kui meie vestlusõhtutele saatis tema spiooni, siis me läksime ise. Kui ta meie oma kritiseeris, mõtlesime, et vaatame, kuidas siis tema seda teeb,“ põhjendas Pärtelpoeg raadioeetris, miks pikk sõit Viljandisse ette võeti.