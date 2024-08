HOOGNE SÜGIS KANAL 2-s

Kanal 2 värske telesügis on algamas - sügishooaja programmis on kindel koht televaatajatele juba oluliseks kujunenud saadetel ja tulemas on ka uusi üllatajaid. Esilinastuvad põhjamaade suurim teleseriaal „Estonia“, Keili Sükijaineni rännak luksusesse saates „Kuldne pilet“, Lenna Kuurmaa haarav koguperesaade „Lenna ja Lauri Ilmaveerel“, Robert Rooli mänguline „Reede ÕHTU Robiga“, politseisari „Hudson ja Rex“ ja hiljuti kinos linastunud filmid. Uute hooaegadega naasevad ka kõik teised saated suurepärasest meelelahutusest tipptasemel ajakirjanduseni.