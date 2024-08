Gameboy Tetris viibib Seewaldis ravil: nagu alustaks uut kooliaastat. Ainult kooli asemel õpin uuesti elama

„Täna on 29. august ja see on minu uus, juba kolmas katse antidepressantidega,“ tunnistas räppar TikTokis. „Olen Seewaldis ja tavaliselt harjumisaeg ja kõik kõrvalmõjud lõppevad peale kahte nädalat [ravimite] võtmist. Põhimõtteliselt võib öelda, et ma nagu alustaks uut kooliaastat. Ainult kooli asemel õpin uuesti elama.“