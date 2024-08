PODCAST „SOUNDCHECK“ | Heleza ja An-Marlen räägivad ausalt eraelust: ma ei viitsi oma Instagrami kommentaariumis näha küsimust, et kas ma olen nüüd rase

„Kõigest sellest me oleme rääkinud, mis puudutab muusikat ja mida me arvame oma karjäärist,“ selgitab uues osas An-Marlen, et aeg oleks rääkida natuke ka eraelulistel teemadel ehk saatejuhid avavad seda poolt, mida Instagramis ei näe. Ausalt räägitakse nii armastusest, endistest ja praegustest suhetest ning isegi pereloomisest. Mis hetkel muutub karjäär vähemtähtsamaks kui lapsesaamine? Miks jätavad staarid oma eraelu aina rohkem enda teada?