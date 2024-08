Kroonika podcast „TÄHETUND“ | Jüri Muttika: pärast lapse sündi tekkis elule mõte

„Ma sain 42-aastaselt poja, hoidsin teda kõhu peal, vaatasin talle otsa ja mõtlesin, et see oli see, mis oli mu elust puudu. Lapse sünd andis sellise käigu, mida ma poleks varem oma käigukastist leidnud,“ meenutab Muttika taskuhäälingus tähendusrikast hetke. Ta lisab, et pärast lapse sündi tekkis ka elule uus mõte. „See on olnud minu jaoks suur ja põnev teekond ning kindlasti on see pannud mind paremaid valikuid tegema. Olen õppinud rohkem ka ei ütlema,“ tõdeb ta.