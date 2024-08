Vägev! Svjata Vatra andis vabaduse eest võitlevas Ukrainas kolm kontserti

Sel suvel tundsid bändiliikmed, et on just õige aeg, et minna ise Ukrainasse kohapeale oma muusikaga eestlaste toetust näitama. 2015. aastal tegi Svjata Vatra sarnase reisi Ida-Ukraina vabastatud linnadesse, mille positiivset järelkaja kuulsid nad veel sel aastalgi.