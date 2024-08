Silvia Ilvese suhtestaatusele keskenduva veebilehe looja: ehitasin selle viie minutiga

Rober Puks lõi suvel veebilehe kassilviailvesonhetkelvallaline.ee, kus saab teada, kas Silvia Ilves on parasjagu vallaline või on ta hoopiski suhtes. Praegu on Ilves vallaline ning veebileht loeb innukalt päevi, kaua skandaalse tšellisti suhtestaatus sellisena püsib. Veebilehe väitel on Silvia olnud tänaseks vallaline 48 päeva, kuid Kroonikale teadaolevalt luhtus Ilvese viimane avalik suhe juuni alguses, seega peaks päevi olema sinna juba rohkem lisandunud.