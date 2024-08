VAHVAD KLÕPSUD | Sügisele vastu värskes kuues! Retro FMi eetrihääled näitasid kihvti uut stuudiot

Edasisi Marise postitusi vaadates selgus, et uue stuudio plaane oli juba kevadel mõlgutanud. Maris selgitas, et oli uue stuudio kavandit siis tutvustanud. „Kolm tundi lõikasin ja kleepisin,“ kirjeldas ta postituse juures, kus uue stuudio ideed oli tutvustanud. Paistis, et Marisel oli mõttes stuudio kujundada nii, et seal on valge L-tähe kujuline laud ning seinu kaunistavad Retro FMi kirjad koos plakatitega.