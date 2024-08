KLÕPS | Tort ja lilled voodisse! Tšellist Silvia Ilves sai sünnipäevahommikul armsa üllatuse

Silvia on varem Kroonikale rääkinud, et oma elus on ta tõeline rööprähkleja. Tallinna muusika- ja balletikoolis õpivad tema pojad, muusika- ja teatriakadeemias õpib ta ise. Palgatööd teeb Silvia Rahvusooper Estonias, lisaks erapidudel esinemised.

Juulis külastas Silvia Kroonika saadet „Kas tunned mind?“ ja rääkis seal, milline sügis teda ees ootab. Silvia avaldas siis, et saab sel sügisel maha suuremat sorti projektiga. „Mul on sügisel raamat tulekul. Olen ärevil ja põnevil ning kujutan ette, et sügis tuleb minu kui artisti ja muusiku jaoks väga oluline. Ma unistan sellest, et kui raamat ilmub, tulevad raamatuga seotud kontsertvestlusõhtud,“ rääkis Silvia, uskudes, et need on kindlasti väga huviäratavad.