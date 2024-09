Oasise kontserdipiletite müüki saatis kaos: fännidel oli 7% võimalus pilet kindlustada, piletisoovijaid oli miljonites

Selle nädala alguses teatas kunagine hittbänd Oasis, et nad tulevad taas kokku ja esinevad tuleval aastal mitme kontserdiga Ühendkuningriigis ja Iirimaal. Täna tulid nende järgmise aasta kontserdipiletid müüki, kuid seda saatis paras kaos. Võimalus soovitud kontserdile pilet saada on alla 10% ning järelturul on Oasise piletid müügil mitme tuhande naela eest.