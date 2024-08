OTSEFOTOD | „Tõstke oma käed üles!“ Armin van Buuren seljatas vihma, fännid on Tallinna lauluväljakul sillas

Väravad avati publikule kell 18.00 ja selleks ajaks on Oru värava juurde korralik rahvasumm kogunenud. Pikk järjekorrasaba lookleb mööda asfalti ning innukad kontserdikülastajad ootavad sissepääsu.

Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren on Hollandi DJ ja produtsent, kes sündis 25. detsembril 1976. Alates 2001. aastast juhib ta iganädalast raadiosaadet „A State of Trance“ (ASOT), mis jõuab ligi 40 miljoni kuulajani 84 riigis üle 100 raadiojaama kaudu. Ta on valitud maineka DJ Magi Top100 tabelis viiel korral parimaks DJ-ks ning 2023. aastal oli ta viiendal kohal. 2013. aastal esines ta esimese soolo-DJ-na Madison Square Gardenis, millest sai tema karjääri üks tipphetki.