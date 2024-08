FOTO | Eesti moelooming kuninglikus pulmas! Rootsi printsess Sofia kandis Norra printsessi pulmas Lilli Jahilo kleiti

Norra printsess Märtha Louise ja tema väljavalitu šamaan Durek Verrett peavad täna oma pulmatseremooniat Norras Ålesundis ja pulmapidu toimub Geirangeri fjordi kandis, kus on kõrged mäed ja kaunis merevesi. Pulma on kutsutud nii Norra siniverelisi kui ka teiste riikide kuningaperede tähtsamad liikmed.

Tähelepanelikud moesõbrad märkasid, et Sofia kleit pärineb Eesti moelooja Lilli Jahilo loomingust. Printsess on varemgi Jahilo loomingu austaja olnud ning valis ka seekord endale just Eesti disaineri kleidi selga. Sofia kandis pulmas kleiti „Maxima“ ning nägi tõeliselt kaunis välja.