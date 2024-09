FOTOD | Pärnus süüdati suur muinastuli pärast päikeseloojangut. Tule süütamisele eelnes etendus „Kui kõnelevad kahurid, siis muusad vaikivad“

Tule süütamisele eelnes tuleinstallatsioon-etendus „Kui kõnelevad kahurid, siis muusad vaikivad“. Installatsioon-etenduse autor Üllar Kallau selgitas kohapeal olnud vaatajale, et kuigi etenduse pealkiri võib viidata sõjale, jutustab lugu pigem üleminekuajast. Kallau lisas aga, et sündmuse iseloomule kohaselt on kõigil vabadus tõlgendada etendust nii, kuis neile hingelähedane on.