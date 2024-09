SUUNAMUDIJA ANKEET | Ukrainlanna Darya Pastak ehk Smmart Avocado: immigrandid ei ole alati ainult „muiduleivasööjad“

Sisuloome juurde sattusin... siis, kui hakkasin eesti keeles sisu looma. Sain aru, et minu aktsent, keelevead ja huumor pakuvad eestlastele huvi, tõstavad nende tuju ja see on meelelahutuslik. Minu missioon on, et tänu minu TikToki kasutajale (@smmart_avocadole) näeksid eestlased, et meie, immigrandid, ei ole alati ainult nn muiduleivasööjad - me õpime eesti keelt ja näeme vaeva, et ühiskonda integreeruda ja seeläbi kasulikud olla. Samal ajal saavad siia saabunud ukrainlased näha, et ei ole vaja karta eesti keeles rääkida - isegi aktsendiga ja keelevigadega. Minu TikTok motiveerib neid eesti keelt õppima.