FOTOD | Elegantne ja särtsakas pidu: Vana Tallinn Gala tõi rahvusooper Estoniasse rohkelt glamuuri

„On rõõm pakkuda publikule võimalust kuulata suurepäraseid uusi ooperihääli lähedalt ja kaugelt. Solistide seas oli tänavu ka ühe maailma mainekama ooperilauljate võistluse Cardiff Singer of the World Kiri Te Kanawa nimelise publikupreemia mullune võitja Julieth Lozano Rolong (Colombia). Tema sopranihääl on võimas ja nüansirikas ning ta laulab ka kõige keerulisemaid muusikalisi kohti suurepärase tehnika ja vabadusega. Hooaja ühe oodatuma muusikasündmuse Vana Tallinn Gala muutis tänavu eriliseks särtsakas muusikavalik: lisaks hoolikalt valitud klassikalistele paladele kõlas Hispaania kirglik ja kaasakiskuv zarzuela-muusika,“ ütles Rahvusooper Estonia kunstiline juht ja peadirigent Arvo Volmer.