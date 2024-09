REPORTAAŽ | Salaja filmivõtetel: sõbralik Jan Uuspõld, segadust tekitavad võtteajad ja kehv taustanäitlemine

Augusti keskel ilmus sotsiaalmeediasse kuulutus, kus otsiti filmi „Jan Uuspõld läheb koju“ võtetele Paide kultuurikeskusesse taustanäitlejaid. Pakkumine tundus igati ahvatlev ja otsustasin sellest kinni haarata. Kuna ajaliselt sobis mulle just 23. august, kirjutasin filmitegijatele ja pakkusin, et osalen just sellel päeva. Filmis osalemiseks oli vaja kontaktisikule saata üksnes enda kontaktandmed ja foto. Mõne päeva möödudes sain värbajatelt rohelise tee. Kohale oodati mind 23. augusti õhtul kella 17-ks.