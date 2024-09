REPORTAAŽ | Salaja filmivõtetel: sõbralik Jan Uuspõld, segadusttekitavad võtteajad ja kehv taustanäitlemine

Kui ma reedel, 23. augustil autoga filmivõttele sõitsin, ise igati elevil olles, tuli mulle poole tee peal ootamatult kõne, kus uuriti, miks ma juba kohal ei ole. Vastasin, et aega on ju tervelt tund... Selgus, et minuga varasemalt suhelnud töötaja edastas taustanäitlejatele, k.a. mulle, vale aja. „Sellepärast kedagi veel kohal ei olegi,“ sõnas noor neiu telefoni otsas.