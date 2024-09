Sel nädalal eetrisse jõudnud uues osas nimetab Kristina oma silmarõõmu algselt küll „sõbraks“, kuid lähemal kirjeldusel selgub, et noorte vahel on juba midagi enamat. Uue armuleegi tõsidust näitab ka see, et silmarõõmu on tutvustatud ka juba Pärtelpoja ühele lähedaisemale sõbrannale Mallu Mariann Treimannile, kes on „Salajuttude“ teiseks saatejuhiks.