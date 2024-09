FOTOD | Nagu Angelina kaksik! Brad Pitt tõi uue pruudi avalikkuse ette

Eelmisel nädalal selgus, et halva läbisaamisega ekskaasad Angelina Jolie ja Brad Pitt pole edastanud Veneetsia filmifestivali korraldajatele palvet, et neid eraldi hoitaks. Ürituse korraldajad olid tänavuse aasta kavale otsa vaadates tulnud ise selle peale, et neid kahte tuleks eraldi hoida. „Angelina on festivalil selle esimesel päeval ehk 29. augustil ja ta lahkub kohe pärast seda, et minna Telluride’i filmifestivalile Colorados. Brad saabub aga alles laupäeval. Nende teed ei saa kuidagi ristuda,“ selgitati väljaandele Vanity Fair.

Viimasel ajal on päevavalgele tulnud aina enam fakte, mis viitavad sellele, et ainult Angelina ja Brad ei saa enam läbi, vaid ka nende ühised lapsed on keeranud isale selja. Alles hiljuti andis nende ühine bioloogiline tütar Vivienne sisse taotluse, millega ta avaldas soovi, et tema perekonnanimi oleks edaspidi Jolie, mitte Pitt-Jolie nagu see on olnud alates tema sünnist.