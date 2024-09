FOTOD | See on Daniel Craig? Legendaarne Bond saabus Veneetsiasse täiesti uue mehena

Itaaliasse saabunud briti näitleja näitas oma uut stiili, mille juurde kuuluvad pikad blondide salkudega kiharad. 56-aastane filmistaar on viimastel kuudel üllatanud pidevalt uute juustestiilidega, mis kuuldavasti on tingitud tema järgmise filmi „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ võtetest. Alles juulikuus olid Wimbledoni turniiri väisanud näitleja juuksed tunduvalt lühemad.