FOTO | Vahva vaatepilt! Rõivaste keskmine laps ja Koit Toome poeg läksid ühte klassi

Eile tähistati Rocca al Mare Koolis õppeaasta algust ning esimesse klassi on minemas nii Rõivaste keskmine laps Herman kui ka Koidu ja meikar Kaia Triisa poeg Richard. Uut kooliaastat on koos alustamas ka väikeste koolijütside vanemad õed Miina ja Rebecca, kes on aastaid olnud ka väga lähedased sõbrannad.

Mõlemad perekonnad jagasid hetki pidupäevast ka sotsiaalmeedias ning Luisa tõi oma Instagramis välja, et Rõivaste ja Toome lapsed astuvad justkui ühte jalga. Kuna Toome ja Triisa jaoks on Richard pere noorim laps, ei saa Rõivaste noorim laps Uma mõne aasta pärast kahe pere traditsiooni jätkata.

Suve alguses saatele „Kolmekas“ antud intervjuus ei välistanud Koit Toome seda, et tulevikus suureneb nende perekond veelgi. Selgus, et rohkemate laste saamine on kinni selle taga, et ta pole kihlatut pehmeks rääkinud. „Mulle nii väga lapsed meeldivad, eriti nüüd kui olen vanem. Rebeccaga ei olnud mul üldse kahjuks aega ja käisin kodus ainult riideid vahetamas. Nüüd, kui mul on rohkem aega, olen Richardiga nii palju kui võimalik. Pereelu ja lastega elu on niivõrd tore,“ tunnistas pereisa saates.